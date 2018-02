Zoet houdt PSV op de been als het piept en kraakt

Zoet was opnieuw belangrijk voor PSV en redde de ploeg eenmaal uitstekend in de tweede helft. Hij speelde zeker geen perfecte wedstrijd en had een paar slordige momenten, maar was op het goede moment op de juiste plaats. ,,Die bal moest ik ook pakken", vond hij. Het piepte en kraakte achterin opnieuw regelmatig bij PSV, maar Zoet hoefde alleen in de beginfase te capituleren. ,,We zijn een hecht team en het is mooi voor Steven Bergwijn dat hij nu de goals maakt. Hij was er naar op zoek en mooi dat dit nu de beslissing brengt."