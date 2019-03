Zoet koestert de nul tegen VVV: ‘Met goed gevoel de interlandperiode in’

De doelman hield de hele wedstrijd geloof in een goede afloop. Vlak voor rust leek VVV nog op voorsprong te komen via Peter van Ooijen, maar greep Zoet met een katachtige reflex in. De doelman vertolkte in de eerste helft, net als zijn collega aan VVV-zijde, Lars Unnerstall een hoofdrol. ,,Ik denk dat we de wedstrijd domineerden. Af en toe maakten we wel wat foute keuzes, we hadden de kansen die we kregen gelijk af moeten maken.”