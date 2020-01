Zoet vindt noodoplossing en wordt door PSV verhuurd aan FC Utrecht

Degelijk debuut voor Helmonder Kreekels, die in de voetsporen van zijn vader en opa treedt

13 januari Helmonder Mees Kreekels maakte maandagavond zijn debuut in het betaald bij Jong PSV en kon terugkijken op een geslaagde avond. Hoewel Jong PSV in eigen huis niet won van de beloften van Ajax (0-0), waren zijn eerste meters in het betaald voetbal van goed niveau. ,,In principe ga ik nu terug naar PSV onder 19, maar ik hoop toch hier een visitekaartje te hebben afgegeven. Betaald voetbal spelen voor volle tribunes, dat is wat je als speler wilt. Dit smaakt zeker naar meer.”