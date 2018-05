Zoet wint PSV-klassement van het ED

FC Twente moet nu van binnenuit gezond worden

9 mei De grootste verrassing van het net afgelopen eredivisieseizoen was niet het kampioenschap van PSV, maar de directe degradatie van FC Twente. De club die in 2010 eindelijk de belofte uit het eigen clublied werkelijkheid liet worden, is sportief dieper gevallen dan iedereen voor mogelijk had gehouden.