Zonder verbetering komt bij PSV ook voor Van Nistelrooij de gevarenzone dichterbij

VOORUITBLIK PSV leunt op Xavi Simons en rekent in Sevilla op deze vaardighe­den van Luuk de Jong

Na een weekendje genieten in eigen huis is duidelijk dat PSV momenteel leunt op Xavi Simons. Komende week rekent PSV ook op Luuk de Jong, die zijn ploeg in Sevilla mee moet nemen om internationaal succes te kunnen boeken.