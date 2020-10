Zorgen bij PSV om corona-uitbraak in de selectie: ‘Moeten we doorvoetballen als er iemand van ons op de ic komt?’

Trainer Roger Schmidt van PSV maakte zich na afloop van Vitesse-PSV zorgen om de corona-situatie bij PSV. Inmiddels zijn 8 van de 27 leden van de A-selectie van de Eindhovense club besmet of besmet geweest en maandag staat de volgende testronde weer op het programma. ,,Je moet als trainer niet teveel nadenken over dingen waar je geen invloed op hebt, maar ik maak me wel zorgen om de gezondheid van mijn spelers en hun familie”, zei de coach tijdens de persconferentie na het duel met de Arnhemmers.

,,Op dit moment hebben onze spelers geen symptomen gehad. Wat gebeurt er als een van ons ziek wordt, in het ziekenhuis komt en op de intensive care komt? Denken we dan nog altijd dat we verder moeten gaan met voetballen? Het baart me zorgen. Op het moment breidt het virus zich in onze ploeg volledig oncontroleerbaar uit. We doen alles wat we kunnen en houden ons aan alle regels en bij de vorige test hadden we toch weer drie nieuwe gevallen.”

Nu al is duidelijk dat enkele spelers van PSV afgelopen week met het corona-virus in het lichaam met de groep hebben getraind, omdat de uitslagen van de testen een dag op zich laten wachten. Dat is zeker niet tegen de regels, maar het is wel duidelijk dat de ‘voetbalbubbel’ op deze manier niet goed werkt. Het is bepaald niet ondenkbaar dat er na de test van maandag weer nieuwe besmettingen bij PSV opduiken.

Niet overgeheveld

Ook bij Jong PSV is nu sprake van een besmetting en daardoor konden spelers van het beloftenteam zondag niet overgeheveld worden naar PSV 1, dat zondag in Arnhem maar zestien spelers in de spelersbus had. PSV vond het oproepen van spelers uit een ander team nu te riskant en had bijna onvoldoende voetballers om in Arnhem actief te kunnen zijn (dertien veldspelers en een keeper is het minimum). Drie van de selectieleden voor het duel met Vitesse waren keepers (Mvogo, Unnerstall, Müller), twee waren er net terug van een corona-besmetting (Zahavi, Teze), eentje net na een blessure (Thomas) en eentje was niet fit genoeg om te starten (Malen).

Schmidt rekent er niet op dat de zes corona-afwezigen in Arnhem donderdag in het Europa League-duel met Omonia Nicosia beschikbaar zijn voor PSV. Dat is een fikse aderlating voor de club, maar wellicht is Mario Götze (zondag door spierproblemen afwezig) dan wel weer inzetbaar.