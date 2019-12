Zwalkend PSV snakt naar de winterstop: ‘We moeten reflecteren op wat er is gebeurd’

Aanvoerder Denzel Dumfries deelde in de malaise door in de eerste helft Luis Sinisterra naar de grond te trekken en zo een penalty te veroorzaken. ,,Daarvoor neem ik volledig de schuld op me. Dat mag niet gebeuren”, zei Dumfries bij FOX Sports. ,,We hadden de overhand qua veldspel, maar we maken de kansen niet af. Het is ongelukkig dat we er maar eentje maken. Dat is op dit moment heel zuur, maar dan moeten we achterin scherper zijn om de nul te houden.”