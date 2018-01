IOC geeft Noord-Korea de tijd

'Hoe moet ik remmen?' Halfnaakte vlaggendrager uit Tonga als langlaufer bijna in Pyeongchang

17:13 Met ontbloot bovenlijf liet taekwondoka Pita Taufatofua (34) Twitter ontploffen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Anderhalf jaar later is de atleet één race af van een nieuwe mijlpaal: de Winterspelen in Pyeongchang. Als langlaufer.