15 jaar Literair Café Dommeldal: ‘Schrijvers komen hier graag, ze worden goed verzorgd’

,,We hebben, en ik zeg het met enige arrogantie, een goede naam in de schrijverswereld”, zegt Renny de Bruyn, samen met Jan Bekx van de bieb en boekhandel Van Grinsven in Geldrop in 2007 initiatiefnemer van Literair Café Dommeldal. ,,Schrijvers komen hier graag. Ze krijgen een mooi publiek, worden goed ontvangen en verzorgd.”

Dat publiek bestaat deels uit een vaste groep donateurs (50 tot 60 mensen), daarnaast de ‘losse’ bezoekers. Gemiddeld zit er tussen de 75 en 150 man publiek. ,,Bij iemand als David Van Reybrouck zit de tent met 200 man helemaal vol. Ook een Arnon Grunberg of Adriaan van Dis doen het goed.”

Volledig scherm Renny de Bruyn, organisator en zelf ook schrijver © Rene Manders/DCI Media

De eerste 13 jaar vond het Literair Café plaats in de Kasteelhoeve in Geldrop, de laatste paar in cultureel centrum Hofdael. Vijf tot zeven keer per jaar zijn er optredens. Het programma wordt samengesteld door een werkgroep van een man of zes. Ook wordt leesclubs gevraagd om hun input. Gestreefd wordt naar een zo gevarieerd mogelijk podium; man/vrouw, Nederlands/Vlaams.

Ook is er ieder jaar een debutantenpodium. ,,We willen beginners steunen, en hen met een optreden wat inkomsten geven.”

Zelfs tijdens de lockdown waren er optredens en traden schrijvers als Ronald Giphart, Roxane van Iperen, Oek de Jong, Manon Uphoff en Splinter Chabot er online op. De Bruyn: ,,Je zou denken dat ze daar niks aan vinden, maar ze waren enorm blij dat ze zo in contact met hun publiek konden blijven.”

Een grote klapper

Het Literair Café heeft niet heel veel sponsoring, zegt De Bruyn. ,,Maar de bieb en boekhandel staan financieel wel achter ons, indien nodig. Om extra inkomsten te genereren willen we eens in de zoveel tijd een beetje water bij de literaire wijn doen voor een grote klapper à la Heleen van Royen. Als die komt zit het namelijk geheid vol.”

Wie er onder anderen nog op het persoonlijke verlanglijstje staan van De Bruyn: debutante Marijke Schermer, Wilfried de Jong, Hanna Bervoets en Nelleke Noordervliet. ,,En Roxane van Iperen. Die schreef de laatste paar jaar zo’n prachtige boeken… Ze was hier wel online, maar nooit fysiek.”

En ‘plaatselijke’ grootheid A.F.Th. van der Heijden? Die opende het eerste Literair Café in 2007, zo vertelt A.F.Th.-kenner De Bruyn. ,,Hij was toevallig in het dorp. Nu komt hij helaas niet zo vaak zijn huis meer uit.”

Ook op zondag 6 maart is er, los van het Literair Café met Jessica Durlacher, een lezing over A.F.Th., door Marc van Oostendorp, professor in de Nederlandse taal. Van 11 tot 13 uur in Bibliotheek Dommeldal.

Zondag 6 maart Literair Café Dommeldal in Centrum Hofdael, 14-16u, met Jessica Durlacher. Op 24/4 debutante Gerda Blees, 3/7 Jeroen Olyslaegers.

Volledig scherm Jessica Durlacher © Billy Glasser