Aan de slag met Lego, wandelpaden of bijenhotels voor NL Doet in regio Zuidoost-Brabant

Het uit elkaar halen van robots is niet de enige NL Doet-activiteit die eruit springt dit jaar. Zo krijgen – voornamelijk vrouwelijke– statushouders in Asten fietsles van vrijwilligers en wordt er in de Eindhovense wijk Gijzenrooi gewerkt aan nieuwe bijenhotels. In Geldrop wordt onder andere gebouwd aan een ‘reuzestoel’ in de Zintuigentuin. Initiatiefnemer Harry Peters: ,,Er komt een bedrijf uit Boxtel met twaalf à vijftien man die vrijwillig de handjes uit de mouwen steken. De laatste jaren is er een heel hoge opkomst. Vorig jaar kwamen er zelfs veertig mensen op één dag. Blijkbaar vindt iedereen het leuk om hier te komen werken.” De populariteit van de acties lijkt niet af te nemen. Peters: ,,We doen al een jaar of vijf mee met NL Doet. Eerst vanuit het IVN in Geldrop en later vanuit de Zintuigentuin zelf. We kijken er elk jaar weer naar uit. Het is een traditie geworden. En je weet: een tuin is nooit af.”