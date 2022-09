Alles is veilig, maar brandweer vreest voor bezorgde telefoontjes vanwege vuurwerk Total Loss in Best

BEST - De brandweer vreest dit weekend voor drukte op de meldkamer door telefoontjes van bezorgde inwoners die in de omgeving van Best zien dat ondanks de droge natuur vuurwerk wordt afgestoken. Dat gebeurt op zaterdag- en zondagavond op Total Loss in Best als afsluiter van de twee festivaldagen.