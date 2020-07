Altijd kijken of het zijn kabels zijn

De roldeur in de bedrijfshal, het stoeltje van de traplift, medische apparatuur in het ziekenhuis, de politieman op zijn motorfiets, de duiker in het diepe water, de afstandsbediening van de tv op de hotelkamer of de deur van de bus. Thin Luu, productieleider bij The Best Solution (TBS), kan zonder enig probleem tientallen toepassingen opsommen van spiraalkabels die onder zijn leiding worden geproduceerd in Dongen. ,,Je ziet die kabels pas als je er op gaat letten’’, zegt de 55-jarige Luu. Om daar lachend aan toe te voegen: ,,Mijn vrouw wordt er soms gek van als ik er weer eens op wijs, of als ik even wil kijken of ze van ons zijn. En die kans is vrij groot.”