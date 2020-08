AnimalCare Brabant Zuidoost heeft het extra druk: ‘Veel gezinnen kochten in coronatijd zonder goed nadenken een hond’

,,Als ik een tatoeage op mijn lijf zou hebben voor iedere hond die ik gevonden heb, dan zou ik helemaal vol zitten.” Hennie Snellingberg helpt bij AnimalCare Brabant Zuidoost. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met dierenwelzijn in het algemeen en met het bieden van hulp bij het opsporen en vangen van (zwerf)honden in het bijzonder.