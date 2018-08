'Aso-azc's' worden nauwelijks gebruikt - Budelse overlastveroorzakers moeilijk over te plaatsen

De twee opvanglocaties speciaal voor overlastgevende asielzoekers worden nauwelijks gebruikt. Terwijl er in Hoogeveen en Amsterdam in totaal honderd overlastgevende vreemdelingen tegelijk onder extra toezicht kunnen worden geplaatst, zijn er in de eerste vier maanden na de opening slechts 36 mensen tijdelijk opgevangen. Dat meldt de Volkskrant woensdag.

De locaties die speciaal voor overlastgevende vreemdelingen zijn bedoeld, worden nauwelijks gebruikt.En dat terwijl overlast door asielzoekers in bijvoorbeeld Budel juist lijkt te stijgen. Diefstallen zijn daar aan de orde van de dag en zelfs bewoners proberen de kleine groep onruststokers zoveel mogelijk te vermijden.

'Kosten per inwoner buitenproportioneel hoog'

In de eerste vier maanden na de opening zijn slechts 36 mensen tijdelijk opgevangen. De Volkskrant heeft de cijfers verkregen via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (wob).

Daaruit blijkt ook dat in 2017 in totaal 1,2 miljoen euro is uitgegeven aan de twee 'extra begeleiding en toezichtlocaties' (ebtl's) - vooral aan personeel - terwijl de locaties dat jaar alleen in december open zijn geweest en er die eerste maand slechts zeven personen zijn geplaatst. Dat betekent dat in 2017 de opvang per vreemdeling ruim 177 duizend euro heeft gekost.



Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn een deel van de kosten gemaakt door aanpassingen aan het gebouw in Amsterdam. Hoeveel mensen er na maart zijn geplaatst is niet bekend.

'Overlast is lastig'

Volgens een woordvoerder van het COA komen niet alle asielzoekers in aanmerking voor plaatsing in een ebtl. ,,Voordat je iemand kan overplaatsen moet je een gedegen dossier hebben opgebouwd. Dat maakt het zo lastig. Als iemand een keer iets heeft gestolen is dat niet voldoende om iemand direct naar zo'n locatie te sturen net als dat een Nederlander ook niet na één keer pikken wordt opgesloten of een taakstraf krijgt."

Of er iets moet veranderen in de regels om overplaatsing te versoepelen, vindt het COA een 'politieke vraag'. ,,Wij zijn slechts een uitvoeringsorganisatie."

Jeugdgevangenis