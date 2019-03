Baas bij het ED voor Internationale Vrouwendag: Aan het roer, omdat ik vrouw ben

Ik vind mijn positie-voor-één-dag ongemakkelijk en bijna beledigend, en ik ben niet de enige. Op de redactie buitelden we – vrouwen en mannen – over elkaar heen om onze afschuw te uiten. Het begon met een oproep van onze uitgever De Persgroep: Maak de krant van 8 maart met zoveel mogelijk vrouwen. En dat gebeurde, want onze hoofdredacteur was niet te vermurwen. Hij maakte mij redactiechef en verwees de echte chef – een man – naar een schrijvende rol.