Bewoners Peppelrode aan de slag met kunst en cultuur: Tien kunstenaars centraal in Het Rariteitenkabinet

Het Rariteitenkabinet is een rijdende samenstelling van kastjes met lades en spulletjes om te bekijken, aan te raken en zelf mee aan de slag te gaan door middel van opdrachten. Een van de onderdelen is een rad met nummers die corresponderen met de nummers van de opdrachten. De invulling van het Rariteitenkabinet ontwikkelde Van der Zandt tijdens creatieve workshops samen met de bewoners, familieleden en medewerkers. Zo kwam ze erachter wat bewoners wel en niet kunnen. ,,Al rollend door de gangen, huiskamers in, naar buiten of naar de eigen kamer van een bewoner wordt beeldend gewerkt met verschillende zintuigen. Bij ouderen werkt het ene zintuig beter dan het andere, wat het een uitdaging maakt om mee aan de slag te gaan”, legt Miranda van der Zandt uit.