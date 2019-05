Bijna 600 bestuurders in Oost-Brabant gepakt bij politiecontrole vanuit touringcar

Tijdens de controledagen vanuit de bus werden niet alleen smartphonegebruikers beboet. Ook bumperklevers, snelheidsovertreders en andere overtreders werden gepakt. Naast een bekeuring kregen de telefoongebruikers ook een korte uitleg over het gevaar dat het gebruiken van een mobieltje achter het stuur met zich meebrengt.

Controleweek

Begin april werd er door de politie ook al gebruik gemaakt van de touringcar tijdens een controleweek. Destijds werden er ook veel bekeuringen uitgedeeld. In de bus zitten de agenten hoog, waardoor ze gemakkelijk in auto's kunnen kijken en zo ook vrachtwagens kunnen controleren. De bus wordt gevolgd door collega's in onopvallende auto's, die bestuurders een stopteken kunnen geven, wanneer ze daartoe opdracht krijgen vanuit de touringcar.