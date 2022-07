Bussen met 164 asielzoekers komen dinsdagavond laat al aan in Waalre

De gemeente Waalre is dinsdag aan het einde van de middag gevraagd om de opvang dezelfde avond al te laten beginnen. De gemeente schrijft in een verklaring op de eigen website dat het zo druk is in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel dat vervroegde opvang de enige opties is. Inwoners zijn volgens de gemeente via een bericht in de buurtpreventie-app op de hoogte gebracht.