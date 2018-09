Buurkracht organiseert in Brabantse gemeenten zonnepanelen-projecten

,,Het organiseren van zonnepanelen is nu eenmaal niet gemakkelijk voor veel mensen. Ze zijn er wel mee bezig maar ze zouden willen dat het eenvoudiger is. Wij bij Buurkracht geloven dat iedere buurt mensen aanwezig zijn die kunnen helpen om het gemakkelijker én voordeliger te maken door het voor een grote groep te doen. Daarbij krijgen ze van ons dan professionele ondersteuning, maar samen dóen, dat is de kracht van de buurt. Zodra buurtgenoten de handen ineenslaan zie je dat ze grootse resultaten weten te boeken. En niet onbelangrijk, ze vinden het ook leuk om zich gezamenlijk in te zetten.”