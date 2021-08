Centrum Valkenswaard zaterdag dicht voor alternatieve ‘Diekirch’

De deelnemers fietsen bij deze alternatieve toertocht voornamelijk over Nederlands grondgebied. Ook een rit van ongeveer 250 kilometer, maar dan door vooral door Oost-Brabant en Midden-Limburg. Daarnaast is er nog een extra tocht van 145 kilometer. Beide tochten worden verreden op de laatste zaterdag van augustus, het gebruikelijke weekend van Diekirch-Valkenswaard.

Peel, Maasgebied en Midden-Limburg

De Valkenswaardse Stichting Wieleraktiviteiten Wim Kemps heeft in verband met corona voor deze alternatieve fietsdag over Nederlands grondgebied gekozen. De start op 28 augustus is tussen 07.00 en 08.00 uur op de Markt. Vanuit Valkenswaard gaat het door de Peel, het Maasgebied en Midden-Limburg, met aansluitend via een stukje Duitsland en Belgisch Limburg weer richting de finish op de Markt in Valkenswaard.