Corona achter de schermen: ‘Ik bleek ook extreem goed in schroeven aandraaien’

Corona achter de schermenEINDHOVEN - De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de schermen? In deel 5: geluidstechnicus Bob de Wit (37). ,,Ik had meer creativiteit en flexibiliteit in de cultuurwereld verwacht. Dat viel me echt tegen.”

Eindhovenaar De Wit is freelance geluids- en videotechnicus bij onder meer Parktheater, Effenaar en Dynamo, en werkte voor corona als tourmanager van de Amerikaanse band Mudhoney, en was geluidstechnicus bij The Sonics. Hij heeft zijn eigen The Super-Nova Studio in Eindhoven en tijdens de eerste lockdown de bedenker van de bejubelde Isolation Sessions in de Effenaar.

Wat is je gemoedstoestand?

,,Achttien van de 22 shows die ik in december zou doen zijn gecanceld, maar op zich gaat het goed. Het is weliswaar chaotisch – steeds de agenda leeg maken en dan weer vol – maar de situatie begint een beetje te wennen.”

Hoe hou je de moed erin?

,,Door creatief te blijven. Ik hou me steeds bezig met de regelgeving die op dat moment geldt, en kijk dan: oké, wat is er nu nog wél mogelijk? Ik ben gelukkig behoorlijk vindingrijk. Op dag twee van de eerste lockdown ben ik begonnen met de live gestreamde Isolation Sessions. We hebben 160 shows gedaan in zes maanden. Ik was geen video-expert, maar ben er noodgedwongen mee aan de slag gegaan. Die expertise kan ik nu ook inzetten.”

Moet je er ander werk naast doen?

,,Ik heb me geen moment verveeld, maar financieel is het wel minder als voor corona. Ik kon toen zelf vaak de klussen kiezen die ik cool vond, en zelf ook de prijs bepalen. Toerde met grote bands waar je meer verdiende. De Isolation Sessions waren geweldig, maar voor mij financieel gezien niet zo’n goed plan. Omdat ik nét over de grens woon in België kreeg ik geen TOZO-uitkering, en moest ik er een tijdje ander werk bij doen. Schroeven aandraaien in een staalfabriek, zonnepanelen in elkaar flansen. Ik bleek overigens extreem goed in schroeven aandraaien.”

Wat zou er anders moeten?

,,Ik wil me buiten politiek houden, want ik weet er gewoon niet alles van. Iets wat in elk geval anders zou moeten: de regeling dat geld bij culturele instellingen ook moet doorvloeien naar zzp’ers, bedoeld om je vaste freelancers aan het werk te houden. Maar dat gebeurt bij bepaalde centra nu minimaal, en er wordt ook niet op gecontroleerd. Ook had ik meer creativiteit en flexibiliteit in de cultuurwereld verwacht. Dat viel me echt tegen. Er wordt te vaak gedacht: dat kan niet, en dat kan niet, maar je kunt ook in mogelijkheden denken.”

Waar kijk je naar uit?

,,Ik verwacht dat de culturele wereld hier heel anders uitkomt. Daar ben ik erg benieuwd naar. Wat we hiervan geleerd hebben. Veel culturele zzp’ers zijn vaak gewoon onderdeel van een bedrijf, maar daar wordt nu niet altijd goed voor gezorgd. Er zijn heel veel technici iets anders gaan doen. Noodgedwongen. Er is nu zelfs een tekort, waardoor sommige shows zelfs niet door konden gaan. Ik heb nu bijvoorbeeld derdejaars stagiaires bij Dynamo die nog nergens ervaring hebben kunnen opdoen. Ook is er minder aanwas van nieuwe bands. Ik hoop alleen maar dat hier na deze hele crisis met extra veel creativiteit op gereageerd gaat worden.”