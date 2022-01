Corona achter de schermen: ‘We willen mensen laten weten dat we nog bestaan’

Corona achter de schermenWESTELBEERS - De culturele wereld wordt zwaar geraakt door corona. Hoe gaat het met de mensen achter de schermen? In #7: Berdie (60) en Geert (62) Pasmans, eigenaars van De Cultuurboerderij in Westelbeers.



Hoe is jullie gemoedstoestand?

„Die is altijd goed. We zijn blij dat Jan Rot hier nog heeft kunnen optreden in november, waarschijnlijk zijn laatste concert. We bedenken altijd iets anders. Wij zijn van de verbinding, mensen met elkaar in contact brengen. Na concerten kon iedereen hier altijd mee-eten. Nu hebben we een takeaway geregeld. Zo laat je mensen weten dat je nog bestaat. Wat pijn doet is dat artiesten niets kunnen verdienen. Als ze wel mogen optreden, is het publiek angstig. Ze reserveren laat, of melden toch af. De energie die je krijgt van contacten is nu weg.”

Hoe houden jullie de moed erin?

„Kleertjes maken voor een kleinkind dat in aantocht is. De website bijhouden. Regelmatig een nieuwsbrief rondsturen naar zeshonderd ontvangers, een breed publiek uit het een gebied tussen Eindhoven, Tilburg en de Belgische grens. Het is belangrijk om je te laten zien. En we kunnen de takeaway aankondigen, die in de plaats komt van het buffet dat we rond de kerst serveren, met gerechten bereid door onze Syrische kok Zaher. Hij heeft een restaurant in Amersfoort, maar voor ons komt hij regelmatig naar de Cultuurboerderij.”

Wat zou anders moeten?

„Voor de grote musea en zalen is van alles geregeld. De gevestigde namen komen er toch wel, maar er zou ook iets voor de kleinere spelers moeten zijn, podia zowel als zzp’ers. Die zouden een podium moeten kunnen krijgen. Er zou ruimte moeten zijn voor nieuwe, kleine initiatieven. We kijken nu al twee jaar aan tegen stilstand, terwijl de maatregelen voor de kleinere zalen versoepeld kunnen worden. Daar houden mensen zich beter aan de regels. Als Zandvoort mogelijk is, dan zou het hier nog veel beter moeten kunnen. Er mag meer worden nagedacht over de consequenties voor de kleintjes.”

Moeten jullie er ander werk naast doen?

„Geert is sinds 2008 boomchirurg bij de gemeente Oirschot. Hij is zo vrij als een vogel in de lucht. Met zijn inkomen kunnen we de plussen en minnen opvangen.”

Waar kijken jullie het meeste naar uit?

„Heel simpel, dat alles weer los kan. Iets wat ooit vanzelfsprekend was, is heel zeldzaam geworden. We willen weer energie kunnen putten uit het bedenken en realiseren van ideeën. Het zou ook fijn zijn als we de mondkapjes weer af kunnen doen. Die maken mensen anoniem en uitdrukkingloos. Daarmee belemmeren ze de communicatie.”