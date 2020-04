Corona in Brabant | ‘Corona-proof? Altijd binnen zitten is ook geen optie’

In ‘Corona in Brabant’ pezen Floyd en Rob in de provincie. Floyd gaat de straat op om te kijken hoe Brabanders zich staande houden. Hoe maken zij het leven een beetje leutig in deze coronacrisis? Rob praat je bij over de laatste ontwikkelingen en gaat met collega-verslaggevers in gesprek over wat zij hebben gezien en wie zij hebben gesproken.