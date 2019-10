Cumela: ‘Duizenden ontslagen door PFAS’

Die schatting doet brancheorganisatie Cumela, die landelijk zo’n 3000 bedrijven vertegenwoordigt, op basis van een enqûete onder de leden. Door het wegvallen van werk als gevolg van de PFAS-problemen verwachten 1200 bedrijven binnen drie maanden in de problemen te komen. Zestig procent verwacht 1 tot 5 mensen te moeten ontslaan. Bij 42 procent van de bedrijven zijn de tijdelijke krachten en ZZP’ers al naar huis gestuurd en 30 procent van de bedrijven heeft werknemers thuis zitten zonder dat er alternatief werk voor handen is.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor chemische stoffen die zich in bodem en water bevinden. Bepaalde soorten kunnen schadelijk zijn voor mens en natuur. In afwachting van definitief beleid heeft het ministerie tijdelijke normen opgesteld voor het hergebruik van grond. In veel gevallen mag een kilo verplaatste grond niet meer dan 0.1 microgram PFAS bevatten. Dat blijkt voor de sector onwerkbaar. De handel in grond is stilgevallen, projecten worden vertraagd en de kosten voor grondanalyses lopen op.