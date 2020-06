Dagbesteding kan weer, maar niet allemaal tegelijk

,Ik ben hartstikke blij dat ik weer begonnen ben”, zegt Mieke(65). Ze is een van de 11 gelukkigen die op deze eerste dag weer aan de slag kan. Thuis haakte ze veel de afgelopen tijd en keek ze naar creatieve filmpjes op Youtube. Maar echt op haar werkplek aan de slag is toch het fijnst. Joshua (40) is ook blij; ,,Anders verveel ik me thuis.” Het is een beetje extra feest vandaag want Huib is vandaag 22 geworden en trakteert. Chips of cake, iedereen mag kiezen. Vanmorgen kwam hij op de fiets weer naar zijn werkplek, ook blij om te mogen beginnen.