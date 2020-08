Dagbesteding ouderen na corona: meer ruimte en personeel nodig

Vanaf 1 juni kon de dagbesteding weer voorzichtig worden opgestart, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zoals de 1,5 meter afstand. Cliënten kunnen in de meeste gevallen nog niet op alle dagen terecht die ze gewend waren. Een noodzakelijke beslissing om te voorkomen dat er lange wachtlijsten ontstaan. Door alle zeilen bij te zetten, langere werkdagen en gebruik te maken van nieuwe locaties zijn er ‘in principe’ geen wachtlijsten bij Archipel Zorggroep, die op zeven locaties dagbesteding aanbiedt in Eindhoven, Nuenen, Son en Best.