De wind waait door Efterklang

EINDHOVEN - Het Deense indie-trio Efterklang bracht enkele maanden geleden het album ‘Windflowers’ uit. Met dit materiaal treden ze op in het Eindhovense Muziekgebouw. Zanger Casper Clausen, ruim een jaar geleden nog in Eindhoven met Gaspard Claus, over het album.

„Het is een drukke periode geweest”, zegt Casper Clausen vanuit zijn flatje in Kopenhagen. Zijn uitzicht is een flatgebouw aan de andere kant van een binnenplaats. Boven de stad hangt een dikke, grijze wolkenlaag. „Ik had eerder al met cellist Gaspard Claus opgetreden en een album opgenomen. Dat was een interessante ervaring. Tijdens het spelen lieten we ons leiden door wat er gebeurde. Niet alles analyseren, maar tevreden zijn met hoe je op elkaar reageert. In Efterklang werken we juist vanuit structuren. Alles is overdacht. Vorig jaar verscheen niet alleen ‘Windflowers’, maar ook mijn soloalbum ‘Better Way’. Het zijn drie verschillende processen geweest, met verschillende mensen. Daardoor heb ik nieuwe stappen kunnen zetten in de muziek. Het heeft deuren geopend.”

Quote Het schrijven van de nummers was dansen met de wind Casper Clausen

Schetsen

„Ik heb mijn soloalbum vrijwel tegelijkertijd met ‘Windflowers’ opgenomen. De twee liepen in elkaar over. Tijdens het werk aan ‘Better Way’ heb ik veel geleerd van de producer. Hoe je kunt omgaan met geluiden, met geluidseffecten. Dat album is ontstaan uit snelle schetsen die ik gemaakt had. Ik kon mijn ervaring met geluid gebruiken op ‘Windflowers’. En we hebben nooit eerder zoveel schetsen ingebracht. Een hele verzameling ideeën waar we intensief mee aan de slag zijn gegaan. We hebben daar veel plezier aan beleefd.”

Volledig scherm Efterklang © Peter Gramstrup

Clausens ervaring met productiewerk is goed te horen op ‘Windflowers’. Zijn hoge, licht zang wordt omgeven door gastmuzikanten. Vervormingen van de instrumenten en merkwaardige schurende geluiden leggen een vervreemdende laag over de muziek. Van tijd tot tijd schudden de instrumenten en Clausens stem die effecten van zich af, alsof ze opduiken uit mistbanken en nevelflarden. Het album maakt de indruk van een lange droom in geluid. De muziek is sterk beïnvloed door de plek waar Efterklang het album opnam, een boerderij op het eiland Møn in het zuidoosten van Denemarken.

Licht en lucht

„De boerderij is omringd door bomen in een leeg landschap. De wind strijkt daar altijd doorheen, ontwikkelt een geweldige kracht. Je hoort de storm huilen in de schoorsteen. Als je niet uitkijkt klapt een deur recht in je gezicht. De wind is een bijzonder fascinerend verschijnsel, sterk maar onzichtbaar. Om zichtbaar te worden heeft die een partner nodig om mee te dansen, zoals buigende bomen en kolkende golven op zee. Het schrijven van de nummers was dansen met de wind. Die is onderdeel van het album geworden, kwam terecht in de teksten en in de titel ‘Windflowers’, een andere naam voor anemonen. Er zit ook veel meer licht en lucht in de muziek, zeker als je die vergelijkt met een album als ‘Parades’, waarop we van alles maar op elkaar stapelden. Dat was was echt van graniet.”

Hij ziet de natuur als de belangrijkste inspiratiebron voor Efterklang. Het besef dat mensen daar onderdeel van uitmaken. „We denken dat we ons hebben afgeschermd door middel van kleine wereldjes waarin we ons verschuilen. Maar toch worden we geraakt door invloeden die van buiten komen, zoals de coronacrisis maar weer eens heeft laten zien. Onze nummers gaan over onze fascinatie en bewondering voor het niet-menselijke deel van de wereld waar we leven. We gebruiken vaak omgevingsopnamen, al hebben we dat op ‘Windflowers’ minder gedaan dan op ‘Pyramid’. Nu ging het meer om het samen spelen en het plezier dat we daarin hebben. Een ontdekkingsreis, een zoektocht naar het onbekende. Toch de invloed van Gaspard Claus.”

Op deze tournee neemt Efterklang drummers Øyunn en Emilie Espichicoque mee, en is oprichter Mads Brauer wegens gezinsuitbreiding vervangen door Christian Balvig.

Efterklang. Zondag 6 maart in de Paterskerk (DomusDela), Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Efterklang © Dennis Morton