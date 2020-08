‘Donderdagavond kantineavond’ is weer terug bij de voetbalclubs

HELMOND/NUENEN - Een formulier invullen voor contact-onderzoek bij het betreden van de voetbalkantine, het is even wennen voor de voetballers van Bruheze-5. Maar dat mocht gisteren de pret niet drukken.

Voor het eerst sinds corona is op deze donderdagavond de kantine van de Helmondse voetbalclub weer open. Dus nestelen Tom Verbakel en zijn makkers zich eindelijk weer met glazen gerstenat op het terras. ,,Hoe lang we hier blijven? Nou, ik denk dat we straks mee moeten dweilen.”

Kortom, donderdagavond is als vertrouwd weer kantineavond bij Bruheze. De geur van ontsmettingsgel geeft sommigen – zoals voormalig selectiespeler Maarten Stevens – een unheimisch gevoel. En de verplichte looprichtingen herinneren iedere bezoeker direct aan het nieuwe normaal. Maar in ieder geval brandt er ’s avonds weer licht. Volgens de RIVM-richtlijnen mocht dat al op 1 juli. ,,Maar we hebben gewacht tot de eerste training van de selectie”, legt kantinebeheerder Mireille Plugers uit. Ze huurde krukken om zo veel mogelijk gasten op het terras te kunnen onderbrengen. ,,Er mogen maar zo’n dertig mensen tegelijk binnen zijn.” Een donderdagavond trekt op Sportpark Espendonk al gauw zo’n honderd bezoekers.

Gezond

Plugers ziet nog een hele uitdaging. ,,Het is mijn verantwoordelijkheid om te vragen of gasten gezond zijn. De Bruheze-mensen ken ik, maar niet die van bezoekende clubs. En omdat we straks in een competitie met enkel derby’s voetballen, verwacht ik op zondagen veel volk.”

Iets dat ook kantinebeheerder Ruud Sanders van RKSV Nuenen zorgen baart. ,,Voor mensen uit hetzelfde huishouden zijn de afstandregels minder streng, maar hoe weet ik nu zeker of die supporters van de bezoekende club familie zijn?” Komend weekend krijgt Sanders een testcase: RKSV Nuenen is dan gastheer van een minitoernooi. De kantinebeheerder kon al eventjes proefdraaien. Sinds begin augustus is de kantine in Nuenen weer open, toen de renovatie van twee kunstgrasvelden afgerond werd. ,,Op 10 maart deed ik de kas dicht en maanden bleef het stil.”

Volledig scherm In de kantine van RKSV Nuenen is het nog rustig. Vanaf 5 september verwacht beheerder Ruud Sanders pas weer drukte. © Bert Jansen/DCI Media

Nuenen greep intussen de coronastop aan om het interieur van de kantine te vernieuwen. De glazen puien waren er al. ,,Ideaal, want zo kunnen we goed ventileren”, volgens bestuurslid Jo Laeven. Drukte verwachten Sanders en Laeven pas vanaf 5 september, wanneer het eerste elftal aan de competitie begint.

Nog even dicht

Waar in Nuenen en Helmond al bier wordt getapt, blijft de kantine van ZSV in Deurne nog even dicht. ,,De heropening koppelen we aan de start van de trainingen op 20 augustus”, verklaart voorzitter Theo Manders. ,,Behoudens de donderdagavond en het weekend is onze kantine altijd gesloten.” Het Eindhovense VV Gestel kiest voor een beperkte openstelling. ,,De benodigde tijd rond wedstrijden en trainingen”, licht voorzitter Herman Brugmans toe. Meer dan de helft van het meubilair is uit de kantine gehaald.

En zo bloeit langzaam het vertrouwde kantineleven weer op. Nuenen-icoon René van den Berg verheugt zich al op een clubtraditie: ,,Donderdagavond, frikandellenavond.”