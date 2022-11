Drie keer is scheepsrecht voor oudejaarsvoorstelling We MéLe XXL

BUDEL-SCHOOT - Een voorbereidingstijd van drie jaar voor een oudejaarsconference: het is maar weinig artiesten gegeven. De plannen van cabaretgroep We Méle werden er alleen maar groter door. Het trio uit Budel-Schoot verzorgt eind deze maand in een XXL-samenstelling de oudejaarsconference van Theatercafé Lexke.

Lexke, met gemeenschapscentrum De Borgh in Budel als thuishaven, heeft inmiddels een aardige traditie opgebouwd met de oudejaarsconferences. Lokale artiesten geven hierbij hun kijk op het afgelopen jaar.

Begin 2020 werd We MéLe gevraagd om Arian Compen op te volgen. De cabaretgroep uit Budel-Schoot wordt al 18 jaar lang gevormd door de drie ‘bijna-buurmannen’ Jos de Werdt, Henk van Meijl en Noud van Leeuwen. In 2004 won het trio de Budelse liedjeswedstrijd de Blèravond. Sindsdien hebben ze veel feest- en carnavalszalen in een feeststemming gebracht met hun optredens.

Ook 2020 en 2021 komen aan bod

Alle Cranendonckse kernen komen voorbij in de voorstelling ‘Koekemarello!’. Hierin kijkt We MéLe XXL niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar worden ook opvallende zaken van 2020 en 2021 onder de loep genomen. De Werdt: ,,We vonden het zonde om die te laten liggen.”

Volledig scherm We MéLe XXL: met boven (v.l.n.r.) Jordi van Leeuwen, Noud van Leeuwen en Marcel van Gils. Onder: Jos de Werdt en Henk van Meijl. © We MéLe

Begin dit jaar deed de groep een derde poging voor de eindejaarsshow. Corona was daarvoor telkens spelbreker. ,,In januari zijn we opnieuw begonnen met het uitgebreid volgen van het nieuws”, vertelt Jos de Werdt.

Quote We werken nu ook met filmfrag­men­ten. Dat zorgt voor een hele andere dynamiek Nou van Leeuwen

Noud van Leeuwen: ,,De voorstelling ziet er inmiddels heel anders uit dan het concept dat we in eerste instantie voor ogen hadden.” De toevoeging van zijn zoon Jordi en dorpsgenoot Marcel van Gils maakt het onder meer mogelijk om livemuziek op de planken te brengen. ,,De show is er alleen maar beter door geworden. We werken nu ook met filmfragmenten. Dat zorgt voor een hele andere dynamiek”, vertelt Van Leeuwen, die spreekt van een oudejaarsconference 3.0.

Van Meijl: ,,De lijntjes zijn heel kort. We kennen elkaar onder meer van de groep Schootitief en het carnaval. Bovendien heeft Marcel al een keer eerder met ons meegedaan.”

Het vijftal repeteert twee keer in de week. ,,Eigenlijk ben je er iedere dag mee bezig”, vertelt Jos de Werdt. De intensieve voorbereiding zorgt voor de nodige voorpret. ,,Maar ook dat we veel dingen hebben moeten schrappen”, zegt Jordi van Leeuwen.

Meer humor en dieper in het verleden

Koekemarello! is geen typische oudejaarsconference. Muzikaal verteltheater is een betere omschrijving. Noud van Leeuwen: ,,Onze kracht is het brengen van een muzikaal verhaal. Dat deden we eerder met de voorstellingen van Schootitief in Budel-Schoot en die hebben we nu doorontwikkeld.” Marcel van Gils vult aan: ,,Alleen wordt er bij Schootitief dieper op het verleden ingegaan.” Jordi van Leeuwen: ,,Verder zit er in de oudejaarsshow veel meer humor.”

De titel Koekemarello! is - net als de drie rode appels op de foto - een verwijzing naar het traditionele nieuwjaarszingen, zoals dat in veel Cranendonckse kernen nog altijd plaatsvindt. Het vijftal wil verder niet veel kwijt over de inhoud. Noud van Leeuwen: ,,Het belangrijkste is dat we de mensen in de zaal een goed gevoel willen geven.”

De avondvoorstellingen op 27, 28 en 29 december en beginnen telkens om 20.30 uur in De Borgh in Budel. Op 29 december is er ook een matineevoorstelling vanaf 13.30 uur. Kaarten kosten 16 euro, bestellen via theaterdeborgh.nl.