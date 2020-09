Drie ton subsidie voor orthopedisch onderzoeksproject Fontys

Project SmartScan richt zich op een nieuwe manier van werken voor het aanmeten van ortheses (uitwendig hulpmiddel) van de voet. Met behulp van ‘slimme handschoenen’ met sensoren wordt - voor het eerst - een volledig digitaal beeld verkregen van een voet. Het is comfortabeler voor de patiënt en het is ook milieuvriendelijker, want gips is in de toekomst niet meer nodig. Het project duurt in totaal twee jaar.