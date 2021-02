Drukker op de spoedposten door vallende schaatsers en sleeërs

Door het winterweer is het drukker dan normaal op de spoedposten van de ziekenhuizen in de regio. ,,Door de gladheid, glijden meer mensen uit’’, zegt de woordvoerder van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

Ook in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, Máxima MC in Veldhoven en Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben zich sinds het begin van deze week relatief veel mensen gemeld. Exacte cijfers daarover zijn niet beschikbaar. ,,Het gaat om verschillende letsels. Maar vooral breuken’’, aldus het Máxima MC via een woordvoerder.

De meeste mensen hoeven niet in het ziekenhuis te blijven, omdat ze met gips weer naar huis kunnen. Dat is enigszins gunstig voor de situatie rondom corona, nu ziekenhuisbedden zo schaars zijn.

De SEH van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond had het deze week zo druk het zich genoodzaakt zag tot een korte opnamestop op de afdeling chirurgie/orthopedie. In de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant is dat lang niet het geval. ,,Het is veel klein leed, met vooral kleine breuken. We hebben het onder controle’’, aldus de woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis.

Premier Mark Rutte riep eerder op om rekening te houden met de coronamaatregelen, ook met het winterse weer. “Houd afstand en doe het voorzichtig‘’, zei hij. ,,En val alsjeblieft niet waardoor je in het ziekenhuis terecht komt. Daar is het al zo druk.‘’