Drukte bij testen met voorrang: soms een dag wachten

Voor de hele regio zijn dagelijks 120 van deze ‘voorrangsplekken’ beschikbaar om op corona te testen: 80 in Eindhoven en 40 in Eersel. De teststraat in Helmond heeft geen voorrangsplekken. ,,Het is gelijk heel druk 's ochtends, iedereen gaat tegelijk bellen. Als mensen even aan de lijn blijven, krijgen ze het verzoek om op een ander moment terug te bellen. ‘s Middags is het minder druk.”