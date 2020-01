Duizend dansers battelen tijdens Hip Hop Days in Eindhoven

Vette beats van dj Dan the Man uit Mauritius vullen de ruimte van de Indoor Sporthal aan de Theo Koomenlaan. De gymzaal is door organisatie Dutch Dance Sports onder auspicien van IDO (International Dance Organization) omgevormd tot hip hop dans walhalla waar, verdeeld over drie wedstrijdvloeren, de dansers hun bewegingen - zeg maar moves - laten zien.