Effenaar wil als ‘smart venue’ virtuele verdieping: ‘Wij geloven in hybride toekomst livemuziek’

Het is een van de grootste ergernissen van muzikanten: publiek dat continu op de telefoon staat te koekeloeren of fotografeert of filmt tijdens een concert. Begrijpelijk, zou je denken, het publiek komt immers voor je muziek, voor de livebeleving. Je telefoon inleveren dan maar? Graag, zegt Jack ‘White Stripes’ White, in een statement over zijn komende tournee: ‘We denken dat je het leuk vindt om een tijdje op te kijken van je gadgets en onze gedeelde liefde voor muziek in levende lijve mee te maken.’