Europa ver-van-mijn-bed-show? ‘Ik ga altijd stemmen’

De ene is 18 en woont in Eindhoven, de ander 86 en is een echte Beek en Donkse. Eén ding hebben ze gemeen; als er verkiezingen zijn – lokaal, provinciaal, landelijk of Europees - maken ze de gang naar de stembus. ,,Anders heb je ook geen recht van spreken als je straks kritiek hebt”, zegt Roy van de Vondervoort, de jongeling,. ,,Met deze Europese verkiezingen hoor ik vaak om me heen: ik weet m’n god niet op wie ik moet stemmen”, vertelt Jo van der Heijden, de 86-jarige. ,,Maar ik ga altijd stemmen. Altijd. Zo ben ik vroeger grootgebracht.”