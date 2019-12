Experts over raadsleden-enquête: ‘Woorden coalitie en oppositie vallen te vaak’

EINDHOVEN - Leden van gemeenteraden in deze regio geven zichzelf een voldoende voor het functioneren van de raad en voor zichzelf als raadslid. Maar het werk neemt toe en wordt complexer. Er zijn zorgen; de versplintering, de gedrochten van samenwerkingsverbanden, de beklemming van de coalitie-oppositie-verhouding.

Dat blijkt uit de enquête onder raadsleden in Zuidoost-Brabant waarover het ED zaterdag publiceerde. We vroegen twee deskundigen wat hen opvalt in de resultaten. John Bijl is directeur van Perikles-instituut, traint en coacht politici, raden en provinciale staten in het effectiever politiek bedrijven. Hij schrijft veelvuldig over dit onderwerp. De uit Aarle-Rixtel afkomstige Henk Bouwmans is directeur van de Nederlandse vereniging voor Raadsleden.