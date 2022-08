Familieberichten op website Eindhovens Dagblad vernieuwd

De pagina ed.nl/familieberichten heeft vanaf nu een nieuwe invulling. U kunt er voortaan ook rouwberichten lezen die niet in de krant geplaatst worden. Ook de familieberichten die in de krant staan, ziet u hier. Beide archieven zijn doorzoekbaar op onder andere naam en woonplaats van de overledene.

Traditioneel wordt er door veel families en overige nabestaanden uit de regio een overlijdensbericht geplaatst in het Eindhovens Dagblad. Maar in een tijd dat digitaal lezen voor steeds meer mensen de norm is, bieden wij nu ook de mogelijkheid aan om een online rouwbericht te plaatsen. Náást of in plaats van een bericht in de papieren krant.

De online plaatsing kent wat verschillen ten opzichte van de ‘papieren’ plaatsing:

- Het online rouwbericht kan zelf worden opgemaakt met een online tool, op elk gewenst tijdstip. Proberen hoe dat werkt kan hier.

- Middels de deel-buttons onder een online rouwbericht, kan het worden gedeeld met anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan collega’s van een overledene die het bericht willen delen op LinkedIn, familieleden die op Facebook kennis willen geven van het overlijden van een dierbare, of het doorsturen van een rouwbericht door kleinkinderen via Whatsapp.

- Bezoekers kunnen op de pagina een condoleance achterlaten of virtueel een kaarsje branden. Zo kunnen de plaatsers van het bericht steun halen uit alle reacties en staan deze niet versnipperd op verschillende kanalen.

Heeft u zelf te maken met het overlijden van een dierbare? Via de webpagina ed.nl/familieberichten kunt u familieberichten doorgeven voor de krant of de website. Daarnaast helpt onze afdeling Familieberichten u natuurlijk ook graag persoonlijk. Neem voor ondersteuning contact op met de afdeling Familieberichten via 088-013 99 99 of via mail: familieberichten@dpgmedia.nl.