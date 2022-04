Festival over ambacht achter animatie en games in Klokgebouw: ‘Pak tussen het gamen en bingewatchen door zelf ’s een schetsblok!’

EINDHOVEN - Playgrounds, begonnen als festival voor makers van animatie, games en films, wil een breder publiek bereiken. Een eerste stap is een gratis toegankelijke expo in Klokgebouw, donderdag 21 en vrijdag 22 april.

Originele tekeningen en voorstudies uit de game World of Warcraft en de Netflix-serie The Dark Crystal, de echte poppen uit de gloednieuwe ‘stop-motion’-film Robin Robin, uit de wereldberoemde Britse Aardman-animatiestudio, bekend van Wallace & Gromit en Chicken Run.

Op donderdag 21 en vrijdag 22 april zijn ze te zien in het Klokgebouw op de expositie Sketch & Explore: the art behind film, animation & games van festival The Art Department van Playgrounds.

,,Heel veel mensen kennen het werk”, zegt Van Rooij, directeur van het op Strijp-S kantoor houdende Playgrounds, ,,maar bijna niemand weet wie de makers zijn. In een soort making of willen we laten zien met hoeveel talent en ambacht het allemaal gemaakt is.”

Breder publiek

De voor iedereen gratis toegankelijke expositie is een eerste stapje richting meer laagdrempeligheid van het festival, dat zich van oudsher vooral richt op de makers. Van Rooij. ,,Films, games en animatie zijn een vast onderdeel van onze beeldcultuur geworden en spelen in steeds meer huishoudens een belangrijke rol. Daarom willen we er een breder publiek bij betrekken.”

Volledig scherm Leon van Rooij van Playgrounds. © Willeke Machiels

Laura Brouwers

Het sluit ook aan bij het streven van het festival om het ‘creatieve zelfvertrouwen’ te stimuleren. ,,Dat mensen – tussen het gamen en bingewatchen door – ook zelf eens een schetsblok pakken en lekker gaan tekenen, als zinnige vrijetijdsbesteding.”

Precies zoals iemand als ‘visual artist’ Laura Brouwers het ook doet. De autodidacte en autistische tekenares, die op Strijp-S woont, is met haar character design en zelfportretten mede dankzij Instagram (1,6 miljoen volgers) beroemd als Cyarin, en zet volgens Van Rooij met haar tekeningen ook veel andere mensen aan om te gaan tekenen. Brouwers is ‘fan’ van Playgrounds en is dit jaar ook te gast in het programma voor makers.

Die makers en experts zullen ruimschoots aanwezig zijn, met zo’n tweeduizend man per dag. Van (av-)studenten van SintLucas tot designers uit India. Ze krijgen ter inspiratie artist talks, interviews, en demo’s voorgeschoteld van mensen als animatie-legende Aaron Blaise (Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King), ons eigen Job, Joris & Marieke, de Indiase illustrator Aayna Vinaya en Tomm Moore, oprichter van Cartoon Saloon, van wie op donderdag 21 en vrijdag 22 april de film Wolfwalkers te zien is Natlab, met vrijdag een Q&A.

Volledig scherm Poppen uit ‘Robin Robin’ te zien in het Klokgebouw. © Mikey Please/Daniel Ojari

Na twee noodgedwongen online edities, waarbij zo’n 60.000 bezoekers aanwezig waren, is Playgrounds, The Art Department nu helemaal ‘analoog’. Van Rooij: ,,We doen bewust niets online dit keer, omdat we mensen echt bij elkaar willen brengen. Je krijgt dan een heel andere vibe, en je kunt het nooit allebei goed doen.”

‘Grootste van de wereld’

Playgrounds, in haar vakgebied volgens Van Rooij de grootste van de wereld, heeft internationale ambities. In mei slaat de Eindhovense club voor de tweede keer haar tenten op in Berlijn. ,,Je hebt in deze wereld heel veel verschillende losse clubjes; van het Brabants designtalent tot de Indiase gamer en Disneytekenaar uit Amerika. Al die communities, al die smaakjes, willen we bij elkaar brengen, en dat lukt heel aardig.”

Playgrounds, The Art Department, Klokgebouw Eindhoven, 21 en 22 april. De entree van de expo ‘Sketch & Explore: the art behind film, animation & games’ is gratis. Weareplaygrounds.nl