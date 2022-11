Finalisten Brabants Kampioenschap Tonpraoten bekend

Voor het eerst heeft Jeroen van Nunen uit Wintelre zich geplaatst voor de finale van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten 2023. Hij strijdt met zeven andere Brabantse kletsers om de hoogste eer. Deze eindstrijd vindt plaats op vrijdag 13 januari van het volgend jaar in Theater De Hofnar in Valkenswaard.

Het is voor de 55ste keer dat de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard in nauwe samenwerking met de Valkenswaardse carnavalsvereniging Anders dan Anders dit Brabants Kampioenschap Tonpraoten organiseert. De acht finalisten hebben zich via twee voorronden geplaatst voor de finale. De kampioen van 2022 Berry Knapen verdedigt zijn titel niet.

Voor Jeroen van Nunen is het de eerste keer dat hij in de finale staat van dit Brabants kampioenschap. Hij debuteert in Valkenswaard met zijn buut ‘Ben van het Circus’. De enige vrouwelijke finalist is Iveke van Gerven uit Eersel. Het is haar tweede finaleplaats.

De overige zes kletsers die in de eindstrijd staan, zijn Frans Bevers (Oirschot), Boy Jansen (Budel), Hans Keeris (Knegsel), Dirk Kouwenberg (Nuland), Jan Schellekens (Boxtel) en Hans Verbaarschot (Budel). Ze stonden allemaal al een of meerdere keren in de finale. En Hans Keeris en Dirk Kouwenberg wonnen respectievelijk in 2017 en 2020 al eens de hoofdprijs van dit Brabants kampioenschap.

De titelstrijd in De Hofnar, met als inzet de wisseltrofee de Zilveren Ton, begint om 19.30 uur. Op 14 en 15 januari zijn er nog drie galavoorstelling in De Hofnar. Zie www.bktonpraten.nl.