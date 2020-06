Financiële nood door corona: voedselpakketten voor studenten

EINDHOVEN - Door het coronavirus is de nood zo hoog onder een deel van de internationale studenten in Eindhoven, dat sommigen zelfs geen geld meer hebben om eten te kopen. Aan zo’n 25 Indiase studenten zijn gratis voedselpakketten uitgedeeld door het ICIN (Indian Center in Netherlands). Het CDA heeft hierover raadsvragen gesteld.