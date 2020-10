Geen alcoholverkoop meer na acht uur 's avonds, hoe doen winkels dat? 'De koelingen gaan letterlijk op slot’

EINDHOVEN - Supermarkten mogen vanaf vandaag na acht uur 's avonds geen alcohol meer verkopen. Dat heeft het kabinet besloten in de hoop dat het aantal besmettingen op thuisfeestjes zal verminderen. Deze regel geldt ook voor avondwinkels en diensten die eten en dranken thuis bezorgen. Het wordt dan, als het goed is, onmogelijk om na acht uur ergens een biertje of wijntje op de kop te tikken. Hoe gaan winkels dat voor elkaar krijgen?

Supermarkten

,,Vrijwel alle supermarkten hebben systeem dat er een melding volgt wanneer iemand alcohol wil afrekenen. Dat geldt voor de traditionele kassa's en de zelfscan-kassa's” vertelt Ard van de Huijgevoort. Hij is mede-eigenaar van de Plus in Eersel. ,,Dat bestond al omdat we om identiteitsbewijzen moeten vragen. De kassamedewerker moet nu dus na acht uur ook bij volwassenen weigeren.” Of dat meer druk legt bij zijn personeel weet hij niet. ,,Voorheen moesten ze ook wel eens nee zeggen. Ik voorzie ook niet dat er extra beveiliging nodig is.”

In Son is het antwoord daarop heel simpel: de Plus gaat gewoon om acht uur dicht. Deze supermarkt was op z'n laatst sowieso maar tot negen uur open, maar het gaat eigenaar Marcel Verhoeven vooral om de veiligheid van zijn personeel. ,,We hadden al trammelant bij het invoeren van de mandjesverplichting. Ik verwacht nu niet anders en ik kan echt niet van een zestienjarige medewerker vragen om dronkenlappen bij de kassa te weren.”

Filialen van de Jumbo blijven wel open maar zetten sterk in op communicatie. Zo ook in Nuenen. ,,Bij binnenkomst wordt de klant er na achten al op geattendeerd dat het kopen van een biertje geen succes gaat zijn” vertelt eigenaar Roland Grimberg. ,,Daarbij hoort men na acht uur elke vijf minuten de omroep dat er geen alcohol meer verkocht mag worden. Dat is centraal geregeld voor alle Jumbo's.”

Ook Albert Heijn laat weten na 8u geen alcohol te verkopen. Wat daar de stappen precies voor zijn is nog niet duidelijk. De bezorgservices van AH en Jumbo gaan nog wel door. Alle bestellingen met alcohol worden, indien mogelijk, voor acht uur bezorgd.

Avondwinkels

De avond- en nachtwinkels krijgen het met deze regeling wel moeilijk. ,,Onze omzet bestaat voor een zeer aanzienlijk deel uit de verkoop van alcohol, dus dit doet wel pijn” zegt Ugur Suverekli, eigenaar van avondwinkels in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. ,,Problemen gaan er sowieso komen. Daarom zet ik al eerder op de avond extra personeel in en ik ben bang voor diefstal. Gisteren ben ik naar de bouwmarkt geweest en heb ik een aantal dikke kettingen gehaald. Na acht uur gaan alle koelingen op slot.”

En voor wie het toch wil proberen, ook een biertje bestellen via de koerier gaat lastig worden. Susan Bons van Biertaxi Eindhoven: ,,Ik weet zeker dat ik nog telefoontjes ga krijgen, maar het risico wil ik simpelweg niet lopen. Dit bedrijf is mijn hele bestaan.”

Volledig scherm © Thinkstock