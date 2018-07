Groen licht voor drukjacht wilde zwijnen, provincie stemt in met pilot

’s-HERTOGENBOSCH/HEEZE-LEENDE - De provincie stemt in met extra maatregelen om de zwijnenproblematiek aan te pakken. Onder meer het toepassen van de controversiële jachtmethode, de zogenoemde drukjacht, wordt hierdoor mogelijk.

De provincie en de leden van de Zwijnentafel Heeze-Leende zijn het eens over een pakket maatregelen om de wilde zwijnen-problematiek in de regio aan te pakken. Dat werd duidelijk tijdens een overleg, gisteren, tussen gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) en burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende, die voorzitter is van de Zwijnentafel.

De zwijnentafels zijn een regionaal samenwerkingsverband tussen onder meer de gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties. De samenwerkingsverbanden zijn in het leven geroepen om gezamenlijk overeenstemming te bereiken om de overlast door wilde zwijnen zo laag mogelijk te houden. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld gebiedsplan wilde zwijnen.

Pilots

Het aantal wilde zwijnen neemt ondanks alle jachtmogelijkheden nog altijd toe, met alle problemen van dien. Vorige week reed een automobiliste veertien zwijnen aan op de snelweg A2 ter hoogte van Maarheeze. Maandag was het raak in Waalre op de Molenstraat. Daarbij gingen 2 zwijnen dood. In beide gevallen kwam de bestuurder met de schrik vrij.

Volledig scherm Auto rijdt 14 zwijnen dood op de A2. © Desiree Vogels - Kramer

De Zwijnentafel Heeze-Leende pleit daarom voor een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. 'Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen', schrijft de provincie in een persbericht. 'Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.'

Afhandeling schade

Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie.