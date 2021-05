Hardloper overlijdt na aanrijding in Zaltbommel, betrokken bestelauto gevonden, maar dader nog op de vlucht

De politie is op zoek naar de bestuurder die na het ongeval is doorgereden, mogelijk met een kapotte spiegel of koplamp. Via Burgernet deed de politie een oproep om uit te kijken naar de bestuurder en een blauwe bestelauto. Aan het eind van de middag vond de politie de bestelauto. Na onderzoek blijkt dat de bestelauto inderdaad betrokken was bij het ongeval.