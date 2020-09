Hermes: ‘Snijden in dienstregeling en ontslag chauffeurs is waarschijnlijk onvermijdelijk’

Vanaf vrijdag worden in alle 235 Hermes-bussen kuchschermen geplaatst om chauffeur en passagier te beschermen. ,,Een van onze eerste maatregelen was het niet meer openen van de voordeuren, zodat contact tussen chauffeur en passagier minimaal was. Met een kuchscherm is dat probleem opgelost. Doordat passagiers nu ook weer vóór in de bus kunnen instappen, ontstaat er een betere ventilatie”, zegt Hermes-directeur Juul van Hout, die voor deze operatie vaart op het advies van TNO in Delft. Van Hout coördineerde de operatie voor alle stads- en streekvervoerders in ons land. In totaal gaat het om 6000 bussen. ,,Het is de bedoeling dat op 1 november alle bussen voorzien zijn van zo’n kuchscherm.”

Alles is erop gericht om de reiziger weer in de stad- en streekbus te krijgen. Door de coronacrisis liep het ov-gebruik aanvankelijk terug met 90 procent, nu is dat 50 procent. ,,Het thuiswerken en digitaal onderwijs hebben daar zeker toe bijgedragen”, zegt Van Hout. ,,En scholen hebben hun lestijden aangepast om grote drukte in de spits te mijden. Maar die 50 procent hebben we niet zomaar terug. In het gunstigste geval zitten we eind van dit jaar op 70 procent.”

Kou, wind en regen

Volgens Van Hout gaat het dalende aantal passagiers onvermijdelijk consequenties hebben voor de nieuwe dienstregeling, die normaal gesproken medio december ingaat. ,,Dat wordt nu medio januari. We willen eerst het effect van de kuchschermen afwachten. Daarbij nemen nu veel mensen de fiets. Doen ze dat straks ook als het koud is, waait en regent?”

Ook het aantal chauffeurs wordt onder de loep genomen: bij Hermes werken 450 chauffeurs in vaste dienst en 100 uitzendkrachten. ,,Daarover blijven we in overleg met de vakbonden. We moeten ook naar de toekomst kijken en niet alleen jonge chauffeurs, die pas in dienst zijn, wegsturen. Maar realistisch bezien sluit ik gedwongen ontslagen niet uit.”

Overleg met de provincie

Vervoerders kunnen niet eenzijdig de dienstregeling wijzigen. ,,Dat moet in overleg met de provincie, die is vergunningverlener”, zegt een woordvoerder van provincie-gedeputeerde Christophe van der Maat. ,,Natuurlijk kijken wij ook naar de ontwikkeling van de reizigersaantallen. We willen de huidige dienstregeling als basis nemen, maar wijzigingen doen waar het kan.” Zoals bijvoorbeeld een bus minder vaak laten rijden op een lijn naar een onderwijsinstelling waar nu geen les wordt gegeven.

De provincie hoopt eind oktober meer duidelijkheid te hebben over de dienstregeling voor volgend jaar.