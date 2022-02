Het litteken dat de varkenspest achterliet op het Brabantse platteland gaat nooit meer weg

De open wond is een litteken geworden. Maar toch, ook 25 jaar na dato zijn de emoties rond de varkenspest nooit ver weg. Dat bleek bijvoorbeeld in 2018, toen in België dode zwijnen met de Afrikaanse variant van de virusziekte werden gevonden. Bij boeren in Brabant werden de herinneringen aan 1997 en de uitbraak van de klassieke varkenspest (kvp) plotsklaps weer springlevend. De angst was ineens weer voelbaar.