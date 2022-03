Het nieuwe Meester Tonplein in Dommelen is een beweeg- en speelparadijs voor de jeugd

DOMMELEN - Lang was het plein achter de Schepelweyen in Dommelen een aardige speelplek. De roep vanuit de wijk om het grote, geasfalteerde plein opnieuw in te richten, is gehonoreerd.

Het is nu een veelzijdige ontmoetingsplek voor jong en oud. Op woensdag is het officieel geopend en is de volksnaam ‘teren plein’ omgezet in ‘Meester Tonplein’.

De naam komt van meester Ton Martens (68) van basisschool Schepelweyen. Van 1977 tot 2019 stond hij daar voor de klas. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met de school, vooral door zijn inzet voor de lichamelijke gezondheid van de schooljeugd.

Kartrekker sportdagen

Martens hechtte grote waarde aan sport. In zijn werkzaam leven was hij steeds de kartrekker van de jaarlijkse sportdagen voor de vier plaatselijke basisscholen, met zeven- tot achthonderd kinderen. Martens vol trots over het plein: ,,Een enorme aanwinst voor de school en de wijk. Inspirerend en uitdagend.”

De aanpassing van het plein kent verschillende aspecten: een andere, veelzijdige ondergrond, moderne speelvoorzieningen en een ruime groenvoorziening met enkele wadi’s, voor een verbeterde afvoer van het hemelwater. De herinrichting van het plein is er gekomen in overleg met buurtbewoners, basisschool en kinderopvang én platform We Dommelen.

Lees verder onder de foto over de sport- en speelveldjes op het Meester Tonplein

Volledig scherm Naamgever Ton Martens bij een van de sportveldjes op het Meester Tonplein. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het meest opvallend is wel dat het asfaltterrein geheel is omgetoverd is tot een gebied met veel gras en ruime beplanting. Het enige stukje blauwe asfalt dat nog resteert is voor het basketbalveld. Naast dat veld is een trapveldje en een volleybalveld aangelegd, allebei met kunstgras. De verschillende sportveldjes worden met elkaar verbonden door geasfalteerde looppaden.

Interactief speelveld

De Moby Playground, geregeld via Brainport Regio, is ook voorzien van kunstgras. Het is een interactief speelveld met allerlei obstakels om onderdoor te kruipen en langsaf te hinkelen, rennen en lopen. Deze kunnen ’s avonds en ’s nachts buiten werking worden gesteld.

Tussen al die veldjes ligt ook nog een renbaan van rood asfalt met een start- en finishlijn. Hier en daar zijn betonnen zitelementen aangebracht en er is plaats gemaakt voor het stallen van fietsen.

Wateroverlast vermijden met wadi’s

Het gebied rondom de verschillende veldjes is helemaal omgevormd tot grasstroken in de vorm van wadi’s, omringd door bomen die ook helpen bij de afvoer van water. Dat wordt via een ondergronds buizenstelsel naar elders afgevoerd. Dit aspect was een grote wens van de omwonenden, omdat er bij hevige regenbuien veel wateroverlast was op het plein.