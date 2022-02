In Hapert hunkeren ze naar carnaval: ‘Hoog tijd dat het weer doorgaat’

Tussen de decors, zaagmachines en werkbanken schuifelt Henk Klaassen (74) rond. Hij is zonder de twijfel de beroemdste inwoner van Hapert. Hier, in deze loods, komt hij al meer dan 50 jaar. Zo lang is hij al lid van de De Pintewippers, de carnavalsvereniging van het dorp. Hij is prins geweest in 1971 en 1972, begon met jeugdcarnaval en de Kempenoptocht, hij is de kartrekker van boerenmèrt en ga zo maar door. De Klaas is z’n bijnaam.