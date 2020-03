Jaroussky tilt publiek boven gewoonheid van alledag

Wat moet je als zanger doen als je een zaal binnenloopt waar de verwachting van twaalfhonderd mensen van de muren druipt? Je schrap zetten en beginnen!

Countertenor Philippe Jaroussky ging voor het orkest staan, settelde zich op zijn plek als een hardloper in het startblok en gíng. Jaroussky is uniek in zijn soort. Er zijn meer zeer goede countertenoren, maar om deze Franse zanger hangt de glans van uniciteit.

,,Het is de schoonheid van de muziek’’, zegt hij zelf. Ja, maar het is óók de schoonheid van zijn stem, zijn uitstraling en bovenal de intensiteit en de bevlogenheid waarmee hij zingt.

En als je dan ook nog een orkest weet te formeren waarop al deze kwalificaties eveneens van toepassing zijn, dan maak je twaalfhonderd luisteraars heel gelukkig.

Furore

Jaroussky zong in Eindhoven onder meer de cantate Cessate omai cessate van Vivaldi en delen uit de opera’s Giulio Cesare en Radamisto van Händel, het repertoire waarmee hij twintig jaar geleden al furore maakte. In Eindhoven was hij er helemaal, voor honderd procent.

Hem zien zingen is hem horen zingen en andersom. Hij zingt met zijn hele lichaam, de vuist gebald als hij over de ‘furieuze schaduw van de wraak’ zingt, zijn armen open als hij ‘de liefde’ bezingt die ‘het genot van de slaap vergroot’, zichtbaar lijdend in lijf en leden als hij klaagt over het ‘dodende gif van de verraderlijke slang’.

Begenadigd