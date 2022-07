John Jorritsma wordt na burgemeesterschap in Eindhoven voorzitter Raad van Toezicht bij Avans Hogeschool

EINDHOVEN - Nadat John Jorritsma in september is gestopt als burgemeester van Eindhoven wordt hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. Jorritsma volgt Ruud Vreeman op die voorheen burgemeester van Tilburg was.