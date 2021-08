John Meulendijks heeft in zijn oorlogsmuseum een afdeling waarin de Japanse capitulatie wordt herdacht

HOGE MIERDE - Het begon ooit met een verzameling spullen op zolder, inmiddels heeft John Meulenbroeks zijn uitgedijde collectie in Hoge Mierde ondergebracht in het museum De Bewogen Jaren 1939-1950. Met het oog op de Nationale Indië Herdenking zondag, heeft hij een speciale afdeling ingericht over de Japanse bezetting.

Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog toen ook Japan zich overgaf. Gedwongen door de verwoestende werking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki staakten zij de strijd en gaven zich onvoorwaardelijk over.

Met de capitulatie van Japan eindigde dan wel de Tweede Wereldoorlog, maar dat betekende nog niet dat overal in Zuidoost-Azië de rust terug keerde. Mede door hun afkeer van alles wat westers was, legden de Japanners de kiem voor een nationaal bewustzijn in Indië, dat er korte tijd later toe leidde dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen.

Bezetting en politionele acties

Mensen die dat zelf hebben meegemaakt zijn er vrijwel niet meer, maar de mogelijkheden om terug te kijken op de gebeurtenissen uit die tijd zijn er nog wel. Een zo’n plekje waar dat kan is in museum De Bewogen Jaren 1939-1950 in Hooge Mierde. Met een speciale afdeling die gewijd is aan Indië wordt teruggekeken naar de bezetting door de Japanners, maar ook naar de politionele acties van de Nederlanders die er op volgden.

John Meulenbroeks die het museum ooit op zijn eigen zolder begon en er later een stichting van maakte met een eigen pand, verwacht binnenkort de opwaardering tot officieel museum. Maar ook al is dat proces nog niet geheel doorlopen, hij wacht niet om de herinneringen van toen uit te dragen.

Quote Ik stond samen met drie oud-strij­ders in een folterka­mer van de Kempeitai, de Japanse militaire politie. Daar voelde je de impact tot in je vezels

,,Op een gegeven moment kwam er een man het museum binnen lopen, Erik-Jan Blommerts. Hij had als kind een kamp gezeten en had daar de gruwelen van de Japanners meegemaakt. Hij schonk een aantal persoonlijke spullen, zodat die bij konden dragen aan de herinnering uit die tijd. Later ben ik zelf ook in Indië geweest waar ik samen met drie oud-strijders in een folterkamer stond van de Kempeitai, de Japanse militaire politie. Daar voelde je de impact tot in je vezels.”

Lesbrieven voor de jeugd

Als hij nu in de Indiëkamer in het museum rondkijkt, ziet hij ook de herinneringen van mannen als Joop Verver, wiens zoon de spullen en daarmee de herinneringen van zijn vader overdroeg. En hij heeft er Japanse uniformen, wapens en andere spullen uit die tijd uitgestald. ,, We hebben ook in eigen beheer speciale lesbrieven voor de jeugd ontwikkeld”, legt John uit. ,,De kinderen mogen dan in de huid kruipen van mannen zoals Erik-Jan Blommerts en Joop Verwer en speuren wat er over hen is terug te vinden.”

Museum De Bewogen Jaren is te vinden aan de Floreffestraat 1 in Hooge Mierde, het is van donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 uur en 17.00 uur, maar bezoek kan ook op afspraak (info@museumdebewogenjaren.nl en 06-22468282). Vanaf zondag 15 augustus is er een thematentoonstelling waarbij nog meer specifieke zaken te zien zijn over de Japanse periode. Aan de hand van verhalen, materialen en documenten is te zien hoe Nederlanders in en rondom de oorlogsjaren leefden in de Gordel van de Smaragd.